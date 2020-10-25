Американская модель Эбигейл Рэточфорд похвасталась безупречными формами, едва вместив их в кружево

Снимки красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

Так, на первом снимке модель позирует в черном кружевном белье, которое максимально оголяет ее и без того безупречную фигуру. На другом снимке Рэтчфорд решила кокетливо облизать губя.

При этом сама красотка фото никак не подписала, а поклонников избавила от такой возможности, опубликовав их в Сторис.

До этого мы рассказывали, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд порадовала ярким и сблазнительным перевоплощением

Модель не боится экспериментировать со своими образами и предстает перед поклонниками порой в самых откровенных нарядах.

Эби выложила откровенное фото, на котором предстала полуобнаженной. Девушка надела для съемки белое кружевное нижнее белье, которое едва сдерживал аппетитную грудь модели. Образ Эби дополнили пышные локоны, длинные серьги, а также макияж в бежево-песочных тонах.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"