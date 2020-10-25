Ольга Сумська підкорила спільним фото із зіркою серіалу "Папік" та проекту "Танці з зірками" Дар'єю Петрожицькою
Легендарна українська актриса поділилася спільними кадрами зі своєю юною колегою в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, на новому фото Сумська позує поруч з Петрожицькою в чорних нарядах. При цьому вони обидві щасливо посміхаються.
Сумська також опублікувала коротке відео, на якому вона стоїть поруч з Петрожицькою та її партнером по «Танцях» Ігорем Гелуненком. У новому ефірі актрисі належить взяти участь в їх танці.
"Сьогодні підтримаю Дашу Петрожицьку та Ігоря Гелуненка на паркеті!" ,- підписала кадри Сумська.
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Її шанувальники бурхливо відреагували на пост.
"Даша і Оля, ви кращі", "принадність", "звичайно за цю класну і улюблену пару голосую", "дві мої улюблені актриси", "Оленька красуня", - пишуть українці.
Раніше ми писали, що Сумська поділилася своїми спогадами про дитинство.
"Осінь дарує нам фантастично теплий жовтень...Так би поїхати десь на Дніпро, як у дитинстві в Запоріжжі ... Ми з батьками їздили на Хортицю, ТАТО ловив судаків і матуся варила юшку в котлі, на березі.."–- підписала фотографії знаменита актриса.
На кадрах Сумська позує в розкішній сукні до підлоги, на деяких кадрах її образ доповнює хутряна жилетка. Волосся знаменитості розпущене, звертає на себе увагу приємна посмішка актриси і її гордовита постава.
Нагадавши, 54-річна Сумська вразила царственим виглядом у розкішній сукні.
Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської викликала ажіотаж пікантним фото в образі спокусниці.
Також Politeka писала, що Ольга Сумська розкрила сімейний секрет, приголомшивши домашнім образом у фартусі.