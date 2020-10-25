Оля Фреймут напередодні нового ефіру "Танців з зірками" показала, як проводить час з Лесею Нікітюк і розповіла про їх відмінності

У новому випуску танцювального шоу нинішнім конкурсантам належить зустрітися з випускниками минулих сезонів. Так, Фреймут буде танцювати з Нікітюк, яка раніше вже висловилася з цього приводу, назвавши Олю «персонажем номер один» в поточному сезоні.

У свою чергу, Фреймут поділилася новим постом у своєму Instagram, розповівши про співпрацю з Лесею.

"Сьогодні ми танцюємо з Лесею. І я щаслива. Так, пані Нікітюк - мій антонім. Висока (у неї ноги закінчуються там, де моє тіло). Голосно сміється. Жартує нарівні з чоловіками. Вона, нарешті, нинішня мого колишнього...колеги. Але - це дівчина, з якою хочеться дружити. Народна амбасадорка, яка надихає, пожвавлювати, з якою надійно. І так, я рада, що життя нас познайомило", - написала Фреймут.

Вона також поділилася знімком, на якому вони з Лесею позують поруч в осінньому парку. Обидві ведучий позують в сукнях і чорних колготах. Однак, якщо Фреймут вибрала стримане чорне вбрання довжиною майже до коліна, то Нікітюк віддала перевагу короткій яскраво-жовтій сукні у велику чорну клітку.

Українці активно обговорюють публікацію.

"Але Оля нагадаю вам люди, була і залишається кращою телеведучою і журналісткою України", "Дівчата ви кращі...Впевнена ваш виступ буде неперевершеним", "Ви з Лесею СУПЕРРР! Удачі вам. Ви запалите паркет. Люблю", "на паркеті - витончена елегантність і Вибухова непередбачуваність", - пишуть люди.

Нагадавши, Нікітюк і Фреймут влаштували пристрасті на "Танцях з зірками", дісталося і Єфросиніній: "В паркет закопає".

Як повідомляла Politeka, Ользі Фреймут після Кухар дісталося від Нікітюк, на "Танцях з зірками" стало ще спекотніше.

Також Politeka писала, що Фреймут з "Танців з зірками" вбила наповал різким висловлюванням.