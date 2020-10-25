Українців попередили про нову систему фіксації порушень на дорогах

Про це розповів голова Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков, передає ЦТС.

Він попередив водіїв, що камерам автоматичної фіксації додадуть нові функції, які фіксуватимуть порушення ПДР.

Хомяков зазначив, що нова система фіксації порушень запрацює вже наступного року.

Вже з 1 січня 2021 року ці камери фіксуватимуть не тільки перевищення швидкості, але і перетин подвійної суцільної лінії, проїзд на червоний сигнал світлофора, а також рух по смузі, яка призначена для громадського транспорту.

Більш того, як запевняє Кирило Хомяков, планується контролювати швидкість не на окремих ділянках, де встановлені камери, а по всій ділянці дороги. Для цього камери хочуть встановити на початку і кінці ділянок. Якщо водій зменшить швидкість проїжджаючи повз першої камери, а потім знову прискориться, друга камера зафіксує правопорушення.

Відповідно, завдяки оновленій системі фіксації порушень українські водії будуть змушені оплачувати нові штрафи.

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Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм. відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік.

За керування машиною з рівнем протектора шин нижче дозволеного, передбачена грошова санкція в розмірі 340 грн.

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