Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер захопила безсоромними фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Дженнер опублікувала кілька пікантних знімків, які звели з розуму її шанувальників. Перше фото вийшло дуже гарячим. Кайлі була одягнена в леопардовий купальник і ковбойський капелюх. Вона вляглася на височину в вельми непристойній позі. Дівчина трохи розсунула ноги, вип'ятивши свою пишну п'яту точку.

"Моя леопардова колекція запускається", - повідомила зірка, яка вважає за краще самостійно рекламувати свої продукти.

Варто відзначити, що пост Кайлі наробив шуму, оскільки будь-які новинки від сестер Кардашьян розкуповуються в один момент завдяки їх багатомільйонній аудиторії. У коментарях у Кайлі залишили масу слів підтримки.

"Неймовірна новина", «Ти така гаряча», «Круто, не можу дочекатися", "Продовжуй в тому ж дусі. Ми хочемо більше одягу від тебе", "Яка ти красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Крім цього, Дженнер опублікувала більш стримане фото, на якому позувала в білому обтягуючому топі. Дівчина похвалилася своїми неймовірно красивим волоссям і макіяжем. Кайлі дивилася в кадр і була схожа на ляльку. Вона спеціально трохи задерла топ, щоб показати тонку талію, яка тільки надає пікантності її знімку.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер в леопардових лосинах показала гордість сім'ї Кардашьян:"погана кішечка".

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