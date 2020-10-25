Українська співачка і племінниця легендарної Софії Ротару Соня Кей показала себе в милому безтурботному образі

Артистка поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Соня весело дуріє у себе вдома на дивані з блакитною оббивкою. На ній простий чорний костюм зі стильними черевиками. Волосся співачка вирішила зібрати в дві милі гульки.

Соня зі сміхом валяється на дивані, демонструючи різні забавні пози.

"Дитинство - стан, який не можна повернути, але в який можна впасти", - підписала кадри артистка.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"можливість здійснити свою мрію-це, те, що робить життя цікавим", "принцеса", "незважаючи на різні повороти долі, Життя прекрасне. люби життя, надихайся і досягай своєї мети і не прогав момент, коли по - справжньому будеш щаслива", - пишуть фанати.

Раніше ми писали, що у себе в Instagram Соня опублікувала свіже фото з відпочинку. Красуня стояла біля фонтану. На ній було надіто коротке плаття і білі кросівки. Погода була дуже сонячною, в результаті чого і сам образ зірки вийшов дуже світлим. Судячи з фото, зараз Соня знаходиться в Херсоні.

"Осінь - це кава з корицею, кленове листя, різнокольорові, як частина дитячого малюнка, теплі і ніжні булочки з ваніллю", - підписала фото зірка.

Нагадавши, Сонячна племінниця Софії Ротару похвалилася фігуркою в зухвалому міні: "як смачно".

Як повідомляла Politeka, племінниця Софії Ротару забула про сором і подражнила принадами в тісному топі.

Також Politeka писала, що племінниця Ротару подражнила принадами прямо на дивані: "на сьомому небі...".