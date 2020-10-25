Стажери мають право на оплату праці, якщо виконують ту ж роботу, яку й інші співробітники
Згідно з українським законодавством, якщо під час стажування людина працює, роботодавець повинен платити їй зарплату відповідно до встановлених в компанії виплат.
Як пише gazeta.ua, адвокат Владислав Волинець запевняє, що стажери можуть претендувати на оплату праці, якщо підписують з роботодавцем акт здачі-прийому послуг із зазначенням виду виконуваних робіт та її обсягів. Якщо такий документ підписаний, людина може претендувати на оплату праці. Однак в законодавстві немає порядку дій, якщо роботодавець відмовляється підписати акт.
Втім, як зазначає Волинець, стажиста, який не підписав з компанією акт здачі-прийому послуг, можна прирівняти до співробітника фірми, якого допустили до роботи без потрібного оформлення. У такому випадку законодавством передбачено покарання для роботодавців у вигляді штрафу в 30-кратному розмірі мінімальної зарплати. На даний момент такий штраф складе 150 тисяч гривень.
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Раніше ми писали, що за законом українці можуть подати заяву в податкову, щоб повернути частину ПДФО. Таке право надано всім, хто працював з офіційним працевлаштуванням, при цьому, витрачав гроші на лікування, іпотеку або освіту.
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