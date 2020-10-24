Украинцы за время пандемии китайского вируса и карантина очень сильно обеднели, но это еще не предел

В часности, в Украине снизился уровень благосостояния на 9% в долларовом выражении в первом полугодии. Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse, представленного в октябре.

Отмечается, что в процентном соотношении показатель Украины является одним из самых крупных негативных в процентном соотношении среди других стран - многие оказались за чертой бедности.

Более существенно обеднели жители России - на 10,7%, Норвегии - 11%, Мексики - 14,2%, Южной Африки - 21,8% и Бразилии - 24,4%. В Украине хуже, чем в Турции, Колумбии и Великобритании - там падение составило 6-7%.

По оценкам Credit Suisse, в целом в мире пандемия привела к сокращению богатства домохозяйств на $7,2 трлн. Единственными странами, где благосостояния на одного взрослого увеличилось в первом полугодии, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг.

Также ранее сообщалось, что Украина заняла 123 место оказавшись, согласно докладу, самой несчастливой из европейских стран. Ближайшими "соседями" нашей страны в рейтинге стали Намибия (122 место) и Либерия (124 место). Кроме того, Украину обошла РФ и Беларусь.

Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Напомним, что в Кабмине выдвинули жесткие условия об отмена субсидий в Украине: кто останется без денег.

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