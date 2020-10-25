Нову стрижку шоумена навіть не помітили

Популярного шоумена Максима Галкіна запідозрили у використанні косметики

Напередодні у своєму особистому Instagram чоловік Алли Пугачової опублікував відео, на якому він засвітив "нову" зачіску.

Але шанувальники звернули увагу не на нову стрижку, а на блискучі губи шоумена Максима Галкіна.

Більш того, деякі користувачі запідозрили, що Максим Галкін користується помадою, завдяки якій його губи так "блищать", що навіть Пугачова може заздрити.

Чоловік Алли Пугачової миттєво відреагував на звинувачення і записав шанувальникам ще одне відео, яке опублікував в Instagram Stories.

"Хлопців, всі хто вважає, що у мене нафарбовані губи-це мій натуральний колір! Від природи краса!"–- з гумором заявив Максим Галкін на всі звинувачення з боку фанатів.

Щоб довести свою правоту, Максим Галкін вирішив провести "експеримент" з серветкою, на якій би мали залишитися сліди помади.

Раніше ми розповідали, як Максим Галкін насміхався над своїм другом Миколою Басковим.

На честь 44-річчя оперного співака Максим Галкін вирішив у звичному для себе стилі спародіювати Миколу Баскова.

"Хочу привітати свого друга Колю Баскова з днем народження, але зробити я хочу це так, як він зазвичай це робить в Instagram, якось себе знімає»,-заявив Максим Галкін, намагаючись знайти потрібний ракурс.

Знайшовши потрібний ракурс, Максим Галкін зазначив, що записувати відеоролики в стилі Миколи Баскова досить важко.

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