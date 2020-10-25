Популярного шоумена Максима Галкіна запідозрили у використанні косметики
Напередодні у своєму особистому Instagram чоловік Алли Пугачової опублікував відео, на якому він засвітив "нову" зачіску.
Але шанувальники звернули увагу не на нову стрижку, а на блискучі губи шоумена Максима Галкіна.
Більш того, деякі користувачі запідозрили, що Максим Галкін користується помадою, завдяки якій його губи так "блищать", що навіть Пугачова може заздрити.
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Чоловік Алли Пугачової миттєво відреагував на звинувачення і записав шанувальникам ще одне відео, яке опублікував в Instagram Stories.
"Хлопців, всі хто вважає, що у мене нафарбовані губи-це мій натуральний колір! Від природи краса!"–- з гумором заявив Максим Галкін на всі звинувачення з боку фанатів.
Щоб довести свою правоту, Максим Галкін вирішив провести "експеримент" з серветкою, на якій би мали залишитися сліди помади.
Раніше ми розповідали, як Максим Галкін насміхався над своїм другом Миколою Басковим.
На честь 44-річчя оперного співака Максим Галкін вирішив у звичному для себе стилі спародіювати Миколу Баскова.
"Хочу привітати свого друга Колю Баскова з днем народження, але зробити я хочу це так, як він зазвичай це робить в Instagram, якось себе знімає»,-заявив Максим Галкін, намагаючись знайти потрібний ракурс.
Знайшовши потрібний ракурс, Максим Галкін зазначив, що записувати відеоролики в стилі Миколи Баскова досить важко.
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