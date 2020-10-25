Американська фітнес-модель Ана Чері побешкетувала з подругами на море, скинувши білизну і поплескавшись в море
Кадри красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Дивись, як я повільно розчиняюся..." - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Чері зображена з подругами. Дівчатка скинувши білизну, вирішили "прогулятися" до моря. Фанати знаменитості прийшли в захват від побаченого.
"Ось це дика витівка. Але мені подобається", " неймовірна краса. Це можна дивитися нескінченно«, " бездоганні персики. Супер", " п'ять принцес. Одна краща за іншу", - пишуть вони.
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Як повідомлялося до цього, модель Ана Чері поділилася пікантними фото з дому.
Фітнес-красуня пишається своєю фігурою і підкреслює, що вона проти дієт. Попри те, що деякі критикують в Instagram її фігуру, Ана не звертає на це увагу і продовжує займатися у звичному режимі. Так як дівчина любить себе, вона часто знімається в білизні або відвертих костюмах в спеціальних фотосесіях.
Ана підкреслює достоїнства кожен раз по-різному, використовуючи всіляку обстановку, прикраси, зміни іміджу і навіть косплеїть деяких супергероїнь (Супер-жінка, Жінка Кішка й інші). Цього разу дівчина подражнила виглядом в прозорій накидці і чорно-сірій білизні. Вона надала своєму образу зухвалості завдяки сітчастій накидці, тому акцентувала на ній увагу.
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