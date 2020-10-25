Американская фитнес-модель Ана Чери поделилась пикантными фото из дома
Фитнес-красотка гордится своей фигурой и подчеркивает, что она против диет. Несмотря на то, что некоторые критикуют в Инстаграм ее фигуру, Ана не обращает на это внимание и продолжает заниматься в привычном режиме. Так как девушка любит себя, она зачастую снимается в белье или откровенных костюмах в специальных фотосессиях.
Ана подчеркивает достоинства каждый раз по-разному, используя всевозможную обстановку, украшения, смены имиджа и даже косплеит некоторых супергероинь (Супер-женщина, женщина кошка и другие). В этот раз девушка подразнила видом в прозрачной накидке и черно-сером белье. Она придала своему образу дерзости благодаря сетчатой накидке, поэтому акценттировала на ней внимание:
«Надеюсь, у вас был хороший день.Люблю этот топ для жаркой погоды, он такой свежий 😋Слава богу, в ближайшие несколько дней погода чуть остынет, а потом станет жарко как раз к выходным 🙌🏼» - написала Ана под постом.
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Вот что отвечают в сети:
«Пожалуйста, покажи еще свои красивые ножки и вкусные пальчики ?! 👣😋 ♥ ️; Вкусно❤️❤; Очень красивый образ; Я в восторге от твоей красоты; Мотивация! Десерт готов🙌🏻; Симпатичный топ; Настоящая красота .... ❤️❤; Красиво 😍; Поцелуй меня; Красиво 🔥❤️; Лучшая красота; Ты выглядишь так жарко, как ты, Беби» Прекрасно👌👌👌Да у меня слюни пускают 😮 над твоими фото».
Ранее мы писали, что Ана часто меняет образы и рекламирует одежду собственного производства. Чтобы привлечь внимание к себе, Чери постоянно показывает на фото свои достоинства и с гордостью подчеркивает: она не худеет и не любит диет. Девушке нравится больше вкусно питаться и много заниматься в спортзале, а ограничивать себя в пище она не рекомендует.
При этом Ана следует правилам здорового образа жизни и ест полезную пищу, периодически рассказывая в Инстаграм рецепты вкусностей, что готовит для себя и мужа. На одном из своих фото спортсменке удалось восхитить непривычным для себя видом.
Девушка примерила белое платье с глубоким вырезом на груди и дополнила пикантный образ множеством аккуратных украшений. Помочь выглядеть жарко и стильно одновременно звезде помогли также аккуратная укладка и естественный макияж.
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