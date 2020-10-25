Американская фитнес-модель Ана Чери пошалила с подругами на море, скинув белье и поплескавшись в море

Кадры красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Смотри, как я медленно растворяюсь…» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Чери запечатлена с подругами. Девочки скинув белье, решили «прогуляться» до моря. Фанаты знаменитости пришли в восторг от увиденного.

«Вот это дикая выходка. Но мне нравится», «невероятная красота. Это можно смотреть бесконечно», «безупречные персики. Супер», «пять принцесс. Одна лучше другой», - пишут они.

Как сообщалось до этого, модель Ана Чери поделилась пикантными фото из дома.



Фитнес-красотка гордится своей фигурой и подчеркивает, что она против диет. Несмотря на то, что некоторые критикуют в Инстаграм ее фигуру, Ана не обращает на это внимание и продолжает заниматься в привычном режиме. Так как девушка любит себя, она зачастую снимается в белье или откровенных костюмах в специальных фотосессиях.

Ана подчеркивает достоинства каждый раз по-разному, используя всевозможную обстановку, украшения, смены имиджа и даже косплеит некоторых супергероинь (Супер-женщина, женщина кошка и другие). В этот раз девушка подразнила видом в прозрачной накидке и черно-сером белье. Она придала своему образу дерзости благодаря сетчатой накидке, поэтому акценттировала на ней внимание.

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