Дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва показала підтягнуте тіло в червоному купальнику

Дружина відомого російського шоумена Олександра Ревви поділилася по-літньому спекотним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Анжеліка показала себе на відпочинку, що піднімається з води по спеціальній драбинці. Красуня вирушила купатися в яскраво-червоному купальнику і мереживній пляжній накидці йому в тон. Для фото Ревва вибрала вдалу позу і ракурс, які дозволили їй у всій красі показати підтягнуті сідниці і стрункі ніжки.

У підписі до фото Анжеліка підняла важливу тему збереження води і поділилася відповідними рекомендаціями.

Шанувальники красуні активно коментують її пост в соцмережі.

"Нереальна", "а я думала звідки у Вас стільки краси тепер зрозуміла, що все через вашу шикарною і світлої душі", "яка красуня. Пощастило Олександру", "Анжеліка ви як завжди прекрасні", "Ах, яка жінка люблю вас", "чарівна фея", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва також подякувала всім за привітання з днем народження в своєму Instagram. Вона поділилася своїм дитячим чорно-білим фото і розповіла, що після святкування прокинулася найщасливішою людиною.

"Чоловік мій вчора, таке накоїв... влаштував мені день Народження мрії.. я не можу вам розповісти.. отримаю, але хочеш все вивалити, ледве тримаюся", - додала вона.

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