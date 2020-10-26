Погода в Україні 26 жовтня проявить прихильність, але жителів одного регіону накриють грозові дощі

Про це свідчить прогноз синоптиків, розповідає Politeka.

Західну Україну чекає хмарність. Дощів не передбачається, а повітря побалує комфортними 14-17 градусами вище нуля. Вночі повітря охолоне до 7-11 зі знаків вище нуля.

На півночі українців чекає хмарність і 14-16 зі знаком "плюс". Вночі ж різко похолодає. Синоптики говорять про 7-10 градусів.

Схожа ситуація буде і в центральних регіонах. Денні 14-18 градусів зміняться нічними 7-11 зі знаком «плюс».

Єдине місце, де сьогодні будуть дощі – Це Одеська область. Там будуть опади з грозою. Попри це, повітря прогріється до 17-19 тепла. Вночі також буде тепло: від 9 до 12 градусів.

На сході українцям радять очікувати хмарності й 13-16 градусів тепла. Вночі повітря опуститься до 3-6 за Цельсієм.

Українцям у столиці та передмісті синоптики з Укргідрометцентру порадували хмарністю. Вдень очікується 13-16 зі знаком за Цельсієм. А ось ближче до ночі похолодає до 6-10 тепла.

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