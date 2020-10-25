Погода в Украине на 25 октября собирается ударить дождями и похолоданием, но достанется не всем
Особенно сильно это будет чувствоваться жителям западных регионов. Здесь похолодание до 12-15 градусов со знаком «плюс», а ночью воздух остынет еще больше: ожидается от 6 до 9 по Цельсию. Дожди накроют жителей Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, передает Politeka.
Облачность будет и на севере Украины, но дождей не предвидится. Здесь будет от 12 до 16 градусов по Цельсию. В темное время суток температура опустится до 6-11 тепла.
А вот центральной части страны повезет еще больше: днем будет от 13 до 18 градусов выше нуля и небольшая облачность. Ночью столбик термометра покажет еще большее похолодание: от 6 до 11 тепла.
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Больше всего повезет жителям прибережных районов: днем от 16 до 19 градусов, а ночью около 9-11 тепла.
Небольшое похолодание затронет и жителей восточных регионов. Здесь будет от 14 до 17 градусов. А вот в темное время суток на улице синоптики ожидают от 8 до 11 со знаком «плюс».
В Укргидрометцентра предупреждают, что в Киеве и пригородных населенных пунктах будет от 14 до 16 тепла. Ночью же ожидается похолодание до 9-11 выше нуля.
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