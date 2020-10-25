Російська телеведуча і блогер Настя Івлеєва, яка відома по тревел-шоу "Орел і Решка", вразила спекотним відео

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала ролик, на якому скомбінувала своє відео з уривком з легендарного фільму «Брудні танці». Івлеєва зображувала героїню фільму і разом з нею влаштувала брудні танці прямо на підлозі.

"Який ваш улюблений фільм?",- підписала відео зірка.

За чотири години її пост подивилися майже 2 мільйони разів. У коментарях красуні залишили масу позитивних відгуків. На думку шанувальників, чоловік Насті, російський репер Елджей повинен був би приєднатися до неї в цьому ролику.

"Оригінально, Настюх", "Офігенно!", "А як же чоловік? Ось же ж кадр вийшов би", "на місці мужика повинен бути Олексій", "Настенич, твій кіно контент викликає в мені почуття гордості», "Ахах, треба було з Елджеєм повторити це", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва розбурхала спокусливими кадрами. Зірка вирішила освіжитися, виливши на себе пляшку води. Робила це Настя з таким виглядом, що найстійкіші не могли стриматися від фантазій.

Нагадаємо, що Івлеєва втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з кращою подругою: "ми з нею...".

Як повідомляла Politeka, хвороба змінила зовнішність Насті Івлеєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".

Також Politeka писала, що Івлеєва спантеличила дивною заявою: "мене ніби вже місяць вдома не було...".