Скандальна російська телеведуча Настя Івлєєва, яка відома телеглядачам по тревел-проекту "Орел і Решка", розповіла, як просуваються зйомки чергового сезону програми

За словами зірки, незважаючи на те, що зйомки проводяться лише в другому місті, у неї таке відчуття, що вона вже місяць як не була вдома, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Насті.

"Доброго ранку😂 ппц, ми всього лише ще друге місто знімаємо, а по відчуттях, мене ніби вже місяць вдома не було🧳 🏡 хоча, попереду ще 5 міст і три тижні зйомок! Орел і Решка-Дівчата-щопонеділка на телеканалі "П'ятниця" о 19: 00!❤️ дивіться? Якщо шо, на Youtubчіке вже є пару випусків ох ах #небезпека", - підписала фотографію Настя.

До речі, на знімку Настя стоїть на тлі стовпа, на якому є попереджувальний напис про небезпеку, яка підстерігає тих, хто зважиться змалювати фасад будівлі.

На знаменитості - чорна сорочка і коричнева куртка, її волосся гладко зачесане. Звертає на себе увагу те, що очі Насті скошені, а на обличчі – підступна посмішка.

Фолловери в коментарях оцінили новий пост Насті, заодно поставивши за якихось сорок хвилин майже 95 тисяч лайків. З цього випливає, що Настя досі "на хвилі" і надзвичайно популярна.

"Найсмішніший і душевний сезон.Всією сім'єю дивимося і угораем з тебе і Коваль,з нетерпінням чекаю кожен новий випуск ❤️ найкращий сезон❤️ саме Доброго ранку ахах!😂 💘Удачі Насть! Чекаємо наступний випуск! Звичайно дивлюся!! Найкращий сезон😻 🤤 хихихи Настюшка небезпека 🔥 Настюшка небезпека знайшла свою локацію 🔥 😂 😂 😂 як завжди неперевершена 😍 вдалого робочого дня настюх! Обожнюю а коли по телику покажуть?♡ Це тому що до будинку більше тягнути стало Настюшка - небезпека", – написали фанати.

Раніше ми писали, що Настя Івлєєва показала себе в спокусливому образі. Зірка поділилася кадрами з бекстейджа своєї нової фотосесії у себе в Instagram.

На двох коротких відео можна побачити, як Івлєєва старанно позує на камеру. Для цих зйомок вона постала в особливо зухвалому образі. На ній чорні джинси в обтяжку з металевим декором, а також короткий червоний топ, під який вона явно не стала надіти ліфчик. При цьому на стегнах красуні помітна смужка від її чорних трусів, яку вона вирішила не ховати.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва в гарячій позі змусила почервоніти від побаченого: "спекотна кішечка».

Як повідомляла Politeka, Настя Івлєєва показала справжню пристрасть на підлозі, засвітивши зайве: "Просто бомбезна!".

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