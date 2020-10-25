Українців попередили про можливе зростання тарифів в опалювальному сезоні

Про це пише Обозреватель.

Українців вже попередили, що опалювальний сезон може стартувати із затримкою через великі заборгованості перед "Нафтогазом".

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А тарифи на опалення для побутових споживачів можуть змінюватися мало не кожен місяць. За словами експерта Святослава Павлюка, все залежить від кінцевої ціни на газ, яка становить до 80% у складовій вартості тепла.

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"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тарифу на газ. Немає довгострокового прогнозу", - пояснює аналітик з енергетичних питань.

Експерт Єгор Комов, у свою чергу, прогнозує, що тарифи на опалення для населення можуть зрости на 15%, якщо газ подорожчає до 7 грн/кубометр.

"Думаю, що подорожчання не уникнути. Це чиста математика: з початком опалювального сезону зростає попит на газ, збільшується і ціна на нього. Для генерації тепла необхідно закуповувати газ, тобто тепло не може не подорожчати в ситуації, коли дорожчає блакитне паливо", – спрогнозував експерт у спілкуванні з журналістами.

Однак, підвищення тарифів може торкнутися не всіх українців, оскільки у кожного підприємства своя структура тарифів. Деякі зовсім не використовують блакитне паливо для генерації Гкал, тому на них зміни тарифів вплинуть не так істотно.

отопление, платежки

Раніше ми попереджали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву. 

Як розповідали в Нафтогазі, власники 73 підприємств теплоенергетики досі не погасили заборгованість перед постачальниками, тому понад півсотні населених пунктів ризикують залишитися без тепла.

У списку боржників опинився Київ, де відразу п'ять постачальників мають критичну заборгованість перед монополістом.

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