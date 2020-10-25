Українців попередили про можливе зростання тарифів в опалювальному сезоні

Про це пише Обозреватель.

Українців вже попередили, що опалювальний сезон може стартувати із затримкою через великі заборгованості перед "Нафтогазом".

А тарифи на опалення для побутових споживачів можуть змінюватися мало не кожен місяць. За словами експерта Святослава Павлюка, все залежить від кінцевої ціни на газ, яка становить до 80% у складовій вартості тепла.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тарифу на газ. Немає довгострокового прогнозу", - пояснює аналітик з енергетичних питань.

Експерт Єгор Комов, у свою чергу, прогнозує, що тарифи на опалення для населення можуть зрости на 15%, якщо газ подорожчає до 7 грн/кубометр.

"Думаю, що подорожчання не уникнути. Це чиста математика: з початком опалювального сезону зростає попит на газ, збільшується і ціна на нього. Для генерації тепла необхідно закуповувати газ, тобто тепло не може не подорожчати в ситуації, коли дорожчає блакитне паливо", – спрогнозував експерт у спілкуванні з журналістами.

Однак, підвищення тарифів може торкнутися не всіх українців, оскільки у кожного підприємства своя структура тарифів. Деякі зовсім не використовують блакитне паливо для генерації Гкал, тому на них зміни тарифів вплинуть не так істотно.

Раніше ми попереджали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.

Як розповідали в Нафтогазі, власники 73 підприємств теплоенергетики досі не погасили заборгованість перед постачальниками, тому понад півсотні населених пунктів ризикують залишитися без тепла.

У списку боржників опинився Київ, де відразу п'ять постачальників мають критичну заборгованість перед монополістом.

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