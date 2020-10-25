Украинцев предупредили о возможном росте тарифов в отопительном сезоне

Об этом пишет Обозреватель.

Украинцев уже предупредили, что отопительный сезон может стартовать с задержкой из-за больших задолженностей перед "Нафтогазом".

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А тарифы на отопление для бытовых потребителей могут меняться чуть ли не каждый месяц. По словам эксперта Святослава Павлюка, все зависит от конечной цены на газ, которая составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.

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"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тарифа на газ. Нет долгосрочного прогноза", – объясняет аналитик по энергетическим вопросам.

Эксперт Егор Комов, в свою очередь, прогнозирует, что тарифы на отопление для населения могут вырасти на 15%, если газ подорожает до 7 грн/кубометр.

"Думаю, что подорожания не избежать. Это чистая математика: с началом отопительного сезона растет спрос на газ, увеличивается и цена на него. Для генерации тепла необходимо закупать газ, то есть тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает голубое топливо", – спрогнозировал эксперт в общении с журналистами.

Однако, повышение тарифов может затронуть не всех украинцев, поскольку у каждого предприятия своя структура тарифов. Некоторые вовсе не используют голубое топливо для генерации Гкал, поэтому на них изменения тарифов повлияют не так существенно.

отопление, платежки

Ранее мы предупреждали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва. 

Как рассказывали в Нафтогазе, владельцы 73 предприятий теплоэнергетики до сих пор не погасили задолженность перед поставщиками, поэтому более полусотни населенных пунктов рискуют остаться без тепла.

В списке должников оказался Киев, где сразу пять поставщиков имеют критическую задолженность перед монополистом.

Напомним, "Штраф больше 400 тысяч гривен": начались газовые проверки, к кому нагрянут

Как сообщала Politeka, украинцев "пощадили" с повышением коммуналки, но радоваться рано

Также Politeka писала, что отопление и газ по новым тарифам, в Кабмине сделали громкое заявление