Украинцев предупредили о возможном росте тарифов в отопительном сезоне
Об этом пишет Обозреватель.
Украинцев уже предупредили, что отопительный сезон может стартовать с задержкой из-за больших задолженностей перед "Нафтогазом".
А тарифы на отопление для бытовых потребителей могут меняться чуть ли не каждый месяц. По словам эксперта Святослава Павлюка, все зависит от конечной цены на газ, которая составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.
Подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео
Ана Чери с декольте до пупка восхитила упругими "пряниками": "Прекрасная плутовка"
"Бюст накачала?": звезда "Квартал 95" в смелом декольте показала лишнее на сцене
Светлана Лобода в латексе свела с ума своим декольте до пупка: "Мощно"
"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тарифа на газ. Нет долгосрочного прогноза", – объясняет аналитик по энергетическим вопросам.
Эксперт Егор Комов, в свою очередь, прогнозирует, что тарифы на отопление для населения могут вырасти на 15%, если газ подорожает до 7 грн/кубометр.
"Думаю, что подорожания не избежать. Это чистая математика: с началом отопительного сезона растет спрос на газ, увеличивается и цена на него. Для генерации тепла необходимо закупать газ, то есть тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает голубое топливо", – спрогнозировал эксперт в общении с журналистами.
Однако, повышение тарифов может затронуть не всех украинцев, поскольку у каждого предприятия своя структура тарифов. Некоторые вовсе не используют голубое топливо для генерации Гкал, поэтому на них изменения тарифов повлияют не так существенно.
Ранее мы предупреждали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.
Как рассказывали в Нафтогазе, владельцы 73 предприятий теплоэнергетики до сих пор не погасили задолженность перед поставщиками, поэтому более полусотни населенных пунктов рискуют остаться без тепла.
В списке должников оказался Киев, где сразу пять поставщиков имеют критическую задолженность перед монополистом.
Напомним, "Штраф больше 400 тысяч гривен": начались газовые проверки, к кому нагрянут
Как сообщала Politeka, украинцев "пощадили" с повышением коммуналки, но радоваться рано
Также Politeka писала, что отопление и газ по новым тарифам, в Кабмине сделали громкое заявление