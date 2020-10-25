Украинцев предупредили о возможном росте тарифов в отопительном сезоне

Об этом пишет Обозреватель.

Украинцев уже предупредили, что отопительный сезон может стартовать с задержкой из-за больших задолженностей перед "Нафтогазом".

А тарифы на отопление для бытовых потребителей могут меняться чуть ли не каждый месяц. По словам эксперта Святослава Павлюка, все зависит от конечной цены на газ, которая составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тарифа на газ. Нет долгосрочного прогноза", – объясняет аналитик по энергетическим вопросам.

Эксперт Егор Комов, в свою очередь, прогнозирует, что тарифы на отопление для населения могут вырасти на 15%, если газ подорожает до 7 грн/кубометр.

"Думаю, что подорожания не избежать. Это чистая математика: с началом отопительного сезона растет спрос на газ, увеличивается и цена на него. Для генерации тепла необходимо закупать газ, то есть тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает голубое топливо", – спрогнозировал эксперт в общении с журналистами.

Однако, повышение тарифов может затронуть не всех украинцев, поскольку у каждого предприятия своя структура тарифов. Некоторые вовсе не используют голубое топливо для генерации Гкал, поэтому на них изменения тарифов повлияют не так существенно.

Ранее мы предупреждали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.

Как рассказывали в Нафтогазе, владельцы 73 предприятий теплоэнергетики до сих пор не погасили задолженность перед поставщиками, поэтому более полусотни населенных пунктов рискуют остаться без тепла.

В списке должников оказался Киев, где сразу пять поставщиков имеют критическую задолженность перед монополистом.

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