Зірки студії "Квартал 95" Марта Адамчук і Віра Кекелія продемонстрували дружбу за межами сцени

Спільним знімком зі своєю колегою по "Жіночому Кварталу" поділилася в Instagram Марта Адамчук. Про це пише Politeka.net.

На фото артистки позують, весело посміхаючись. Кекелія вибрала для виходу чорний піджак і бежеву водолазку зі стильним принтом. Стильним акцентом в її образі стала темна помада винного відтінку.

Адамчук же позує в світло-бежевому піджаку, під яким не видно іншого одягу. У макіяжі красуня вирішила зробити акцент на свої і без того виразні очі.

"На вибори, як на свято", - підписала знімок Марта.

Шанувальники артисток не залишили фото без уваги.

"Одна іншої краше", "які красиві", "красуні", "Просто космос", "Просто ідеальні жінки", "Два милих сонечка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на офіційній сторінці шоу в Instagram показали, як відомі красуні з "Жіночого кварталу" готуються до виступів.

Знімки були зроблені в чорно-білих тонах, але від цього вони не стали менш яскравими. На кадрах можна помітити практично всіх знаменитостей "Кварталу". Зокрема, віру Кекелію, Еліну Мбані, Катерину Нікітіну, Анастасію Оруджеву, Марту Адамчук та Олену Кравець.

Можна помітити, як красуні готуються до виступу, вибирають взуття, і як їм наносять макіяж.

Нагадавши, Кравець, Кекелію, Адамчук та інших красунь "Квартал 95" показали за лаштунками: як насправді виглядають зірки.

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