Звезды "Квартал 95" заработали огромную популярность в Украине, отчего фанатам интересна и их закулисная жизнь

Как известные красотки из "Женского Квартала" готовятся к выступлениям, рассказывается на новых фото, обнародованных на официальной странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Снимки были сделаны в черно-белых тонах, но от этого они не стали менее яркими. На кадрах можно заметить практически всех знаменитостей "Квартала". В частности, Веру Кекелию, Элину Мбани, Екатерину Никитину, Анастасию Оруджеву, Марту Адамчук и Елену Кравец.

Также засветился и актер Александр Пикалов.

Можно заметить, как красотки готовятся к выступлению, выбирают обувь, и как им наносят макияж.

"Насладились прошлым эфиром "Женского Квартала"? Не останавливаемся на достигнутом! Ловите роскошные закулисные фото нового концерта, который будет ждать вас в эту субботу", - написали авторы поста.

За пять часов пост собрал более 700 лайков и немного комментариев, в основном в виде смайликов.

"Ждем-ждем", "Почему-то, больше всех нравится Кравец, видимо, потому, что, фамилия любимая. Остальные тоже топ", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина позировала без одежды и белья, развернувшись спиной к камере. Волосы у артистки были распущенными, а руки она подняла вверх. Девушка стояла в воде по грудь, наслаждаясь легкостью.

"Был или не был фотосет в стиле ню?", - написал фанат, задав вопрос Екатерине в сторис.

К сожалению, столь горячее фото не собрало много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, звезде написали много приятного в личной переписке.

Напомним, молодая красотка из "Квартал 95" восхитила видом в дерзком мини

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