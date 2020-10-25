Українська модель Міла Кузнєцова, яка є щасливою володаркою 13-го розміру грудей, погуляла в лісі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Міла опублікувала кілька відео з лісу, після чого зняла себе крупним планом, засвітивши вражаюче декольте. Дівчина була дуже яскраво нафарбована. Воно й не дивно, адже зйомка була присвячена святу, що наближається – Хелловіну.

"Моя чарівна фотосесія на Хелловін закінчилася. Скоро ви зможете побачити бомбезні фотки. Рррррр", - зазначила Міла.

Крім цього, Кузнєцова поділилася зухвалим знімком, який вона зробила вдень на прогулянці. Міла була одягнена в дуже сміливий наряд. Вона сильно переборщила з декольте, адже її неосяжний бюст мало не випав назовні. Навіть найстійкішим важко залишитися спокійними при перегляді такого соковитого відео.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова влаштувала спекотні ігри на камеру з полуницею. Модель одягла дуже відверту сукню, здивувавши всіх своїм декольте. В руках дівчина тримала полуницю, що додало фото особливої пікантності. Кузнєцова не упустила момент і грайливо стріляла очима.

Варто відзначити, що влітку Міла була визнана українкою з найбільшим натуральним бюстом. Саме завдяки своїй головній гордості красуня стала популярною в мережі.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова подражнила завзятими ріжками для фатального образу: "як вам?".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова в одному мереживі звела з розуму соковитим виглядом:"дуже збуджує".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова посвітила бюстом в спокусливих нарядах.