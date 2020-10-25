До чого ж гарна!

Українська модель Міла Кузнєцова, щаслива володарка 13-го розміру грудей, показала себе у всій красі

Як пише Politeka.net, пікантні фото з'явилися у зірки в Instagram. Міла вирішила прорекламувати магазин нижньої білизни, заради чого зважилася на сміливу фотосесію.

Дівчина позувала в одній нижній білизні, демонструючи свою розкішну фігуру. Міла вибрала два карколомних комплекти-чорний і червоний. Вона стояла прямо і дивилася в кадр, але шанувальники не могли відірвати погляд від її округлих і м'яких форм. На другому фото дівчина вирішила урізноманітнити образ, додавши кокошник і чорний фатин.

За 50 хвилин пост Міли зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Червоний, дуже збуджує", "Красоточка наша", "Вау, Міла, ти с*ксі. обидва комплекти тобі пасують красуня", "Балерина! Ягідка", «Вау, дуже красиво», «друге фото, образ просто вогонь", " Мила як же ти красива. Мені дуже сподобалася в червоному кольорі", "чорний мені більше подобається, фігура просто вогонь", " дуже важко вибрати. Адже ти шикарно виглядаєш", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова показала, як проводить вільний час. Дівчина любить кататися на велосипеді. Вона позувала в обтягуючих лосинах і кофтині.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова ледь не розірвала блузку пишною гордістю: "дуже апетитно...".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова влаштувала спекотні ігри на камеру, кадри спокуси: "солодка полуничка".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова подражнила завзятими ріжками для фатального образу: "як вам?".