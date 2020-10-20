Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в країні, показала, як підбирає образи для хелловінської фотосесії
Красуня поділилася новими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На нових коротких відео Кузнєцова показала, як приміряє різні похмурі аксесуари. Серед них виявилися вінки на голову з чорними трояндами і рогами, а також кокетлива вуаль в чорну сіточку.
"Займаюся підбором образу на хелловінську фотосесію. Як вам такий вінок?..Ось мій другий образ. Який вінок краще, до речі?",- цікавиться красуня.
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Варто відзначити, що для прогулянки по магазинах модель вибрала досить відкритий наряд з кофтою з глибоким декольте, яке вигідно підкреслило її бюст 13-го розміру.
Шанувальники Кузнєцової зможуть відповісти їй тільки в особисті повідомлення, адже в розділі сторіз немає можливості залишати коментарі.
Нагадаємо, раніше Кузнєцова показала неймовірний вигляд під час велопрогулянки.
На опублікованому знімку Кузнєцова позує в спортивному вбранні на тлі озера. Шанувальники звернули увагу на значний бюст красуні.
"За що я люблю осінь? За цю загальну умиротворення. За тишу, спокій, безмовність. За це відчуття реальної нереальності, немов все навколо завмерло, час зупинився, а ти стоїш, вдихаєш морозне, освіжаюче колюче повітря, і на душі так тихо ... немов усього іншого світу разом з його проблемами і суєтою раптом не стало", - написала модель.
Нагадавши, українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.
Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому топі: "плоди дозріли".