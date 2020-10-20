Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в країні, показала, як підбирає образи для хелловінської фотосесії

Красуня поділилася новими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових коротких відео Кузнєцова показала, як приміряє різні похмурі аксесуари. Серед них виявилися вінки на голову з чорними трояндами і рогами, а також кокетлива вуаль в чорну сіточку.

"Займаюся підбором образу на хелловінську фотосесію. Як вам такий вінок?..Ось мій другий образ. Який вінок краще, до речі?",- цікавиться красуня.

Варто відзначити, що для прогулянки по магазинах модель вибрала досить відкритий наряд з кофтою з глибоким декольте, яке вигідно підкреслило її бюст 13-го розміру.

Шанувальники Кузнєцової зможуть відповісти їй тільки в особисті повідомлення, адже в розділі сторіз немає можливості залишати коментарі.

Нагадаємо, раніше Кузнєцова показала неймовірний вигляд під час велопрогулянки.

На опублікованому знімку Кузнєцова позує в спортивному вбранні на тлі озера. Шанувальники звернули увагу на значний бюст красуні.

"За що я люблю осінь? За цю загальну умиротворення. За тишу, спокій, безмовність. За це відчуття реальної нереальності, немов все навколо завмерло, час зупинився, а ти стоїш, вдихаєш морозне, освіжаюче колюче повітря, і на душі так тихо ... немов усього іншого світу разом з його проблемами і суєтою раптом не стало", - написала модель.

Нагадавши, українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому топі: "плоди дозріли".