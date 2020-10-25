Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила незвичайним образом у сукні з глибоким декольте

Нещодавно стало відомо, що знаменита співачка візьме участь у зйомках нового концерту студії «Квартал 95». З цього приводу зірка поділилася в розділі Сторі в Instagram новими фото, зробленими в перерві між виступом.

Так, на жарких кадрах співачка продемонструвала спокусливий образ в чорній сукні від улюбленого дизайнера лондонського дизайнера David Koma (Давид Кома). Раніше Тіна в наряді від коми з'явилася на зйомках оригінальної трилогії-кліпу «знайти своїх».

В цей же раз Тіна одягла наряд з нагоди виступу в якості запрошеної гості. На записі концерту Тіна виконувала саме новий хіт»знайти своїх".

Причому плаття обійшлося артистці далеко не дешево. Як видно на сайті, де представлено безліч нарядів, в тому числі і плаття Коми, обійшлося воно артистці в 1800 доларів (близько 51 тисячі гривень).

Зазначимо, ми також писали, що Тіна Кароль є незмінною телеведучою відомого шоу «Танці з зірками», тому кожен її вихід на сцену вражає фанатів. Співачка намагається позувати у вишуканих нарядах кожен раз і отримує сотні компліментів у відповідь. При цьому не обходиться і без пікантних моментів на зйомці.

Нещодавно закадровий ролик сполошив мережу. Під час підготовки до ефіру зірка розповіла про свою фаворитку, яка повинна перемогти на танцях на її думку:

«У мене є улюблена жінка, яка тут танцює. Вона і буде моєю фавориткою. Звичайно ж, Юлія Саніна!» - розповіла Тіна під час підготовки до шоу.

Не секрет, що зірка разом з Юлією випустили чуттєвий кліп і вразили піснею, що отримала безліч слів захоплень. Ось як реагують в мережі на відповідь Тіни:

"Тіна вболіває за Юлію Саніну; добре, що хоч жінка є (кохана)👍 🏻; коли тіні мало дантини, тиші, Титапа, Салемтіни і Тітона. Бідна Юля, ще й її втягнули в цей цирк; а як же коханий чоловік?😂 ; Шипери Тіни і Юлі увійшли в чат💙; популярність на крутих заявках...буде про що писати..але дует улюблених жінок-класний;, № це краш 😻; Юлія супер і Тіна теж❤️; це супер Юлія дуже сильно як і Тіна ❤️; улюблені дівчатка🥺 🤧».

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