Российского музыканта Валерия Меладзе "застукали" за необычным для звезд занятием

Соответствующие кадры в своем микроблоге Instagram опубликовала его жена Альбина Джанабаева.

Из-за пандемии китайского вируса Валерий Меладзе временно остался без работы, поэтому больше времени старается проводить в семейном кругу.

Несмотря на отсутствие заработка, певец, который сводит с ума миллионы женщин, относится к этому с юмором и старается помогать по дому своей жене Альбине Джанабаевой.

"Муж дома, ужин готовит...", - говорится в подписи к видео, на котором видно, как похудевший Валерий Меладзе чистит картошку.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Валерию Меладзе пошла на пользу "домашняя диета".

"Как Валерий похудел, Тирамису поднимет настроение", "Какой молодец", "Какие вы милые", "Он на половину беларус", "А как тонко шкурку срезает ", "Красавчик какой! Никогда бы не подумала!", "Отличное домашнее семейное видео.. веет теплом", "Ваша семья - пример для подражания", "Милота домашняя", "Классно когда муж готовит, у меня муж тоже готовит часто, видео супер", "Концерт - то ладно, а вот картошка мелкая-это печально", "Валерий чем старше,тем больше становится похож с Константином...", "Красавчик", - написали фанаты под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, как Меладзе и Джанабаева взбудоражили фанатов жаркой фотосессией.

Альбина сидела на стуле, а ее супруг стоял, облокотившись на спинку стула. На певице было эффектное белое платье в цветочек с глубоким почти до пупка декольте и не менее огромным вырезом на ноге. Артистка приняла соблазнительную позу, посветив своим пышным бюстом и стройными длинными ногами.

Супруги не смотрели в камеру, их взор был направлен в сторону. Альбина приподняла руку, махая своим фанатам.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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