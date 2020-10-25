Кілька категорій українців можуть розраховувати на підвищення пенсій перед Новим роком

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, вже 1 грудня буде підвищена мінімальна пенсія.

Мінімалка зросте на 57 гривень - з 1712 до 1769 грн, а максимальна на 570 більше - з 17120 до 17690 грн.

Більш того, також будуть збільшені надбавки за надстаж: якщо зараз надбавка за кожен "зайвий" рік страхового стажу становить 17,1 грн, то в грудні вона зросте до 17,6 грн.

Ті українці, які мають повний страховий стаж, зараз отримують як мінімум 2100 гривень. На них підвищення мінімалки не відіб'ється, але вони можуть отримати більше грошей за рахунок збільшення якихось надбавок.

На максимальну виплату від держави може може розраховувати українець з 35 роками стажу і "білою" зарплатою, яка становить близько 53 тисяч.

Раніше українців вже попереджали, що вони можуть залишитися без будь-яких виплат від держави.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, вже через 15 років у держави не буде достатньо грошей для виплати пенсій пільговикам.

У зв'язку з цим в уряді зараз активно працюють над введенням накопичувальної пенсійної системи, завдяки якій українці зможуть "відкладати" гроші на заслужений відпочинок.

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