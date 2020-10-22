Даже несмотря на то, что повышение минимальной зарплаты - это нагрузка на госбюджет, все равно это правильное решение

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который дал интервью четырем телеканалам. Минимальные зарплаты в этом и будущем годах составят 6000-6500 тысяч гривен.

По словам президента, решение о повышении было принято, согласно с тем, какие деньги имеются, пишет Сегодня. В частности, затронув и выплаты пенсионерам.

Как отметил Зеленский, пенсионеры возрастом старше 80 лет дополнительно получают немалые деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году планируется запустить программу для "75+". И в дальнейшем в планах снижать возраст для получения дополнительных средств.

Также власти планируют выделять больше средств на соцсферу, когда предприятия честно будут платить налоги. Сейчас экономика нестабильная, ведь многие предприниматели работают "в тени", но после того, как вся страна станет "электронной", все должно измениться.

Напомним, с 1 января 2021 года пенсионеры, которым больше 80-ти, будут получать доплату в размере 500 грн. Одинокие пенсионеры будут получать минимальную пенсию в размере 3342 грн.

А в июле будет введена доплата в размере 400 грн для пенсионеров, которым больше 75 лет. Для этих граждан будет установлена минимальная пенсия в размере 2500 грн.

Кроме того, в декабре следующего года ожидается повышение минимальной пенсии для всех пенсионеров: с 1854 грн до 1934 грн.

Стоит отметить, что украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн.

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