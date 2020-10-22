Из-за слабой экономики и быстрого темпа старения населения украинцы могут остаться без пенсий

Об этом пишет издание Минфин.

По словам экс-главы Минфина Тимофея Милованова, во время работы в Германии ему посоветовали не рассчитывать на государственную пенсию и самостоятельно копить на заслуженный отдых.

Он уверяет, что для хорошей пенсии нужно со своего дохода откладывать какую-то часть денег.

"Потому что люди живут все дольше, а рожают детей все меньше. Поэтому государственная пенсия хоть и будет, но неадекватно маленькая. Они посоветовали, чтобы я на эту пенсию не рассчитывал и накапливал сам. Что я и делаю. Такая же ситуация в Украине. Или даже хуже, потому что экономика у нас слабее, чем немецкая", - рассказал экс-министр.

Пока его коллеги в США откладывают себе на пенсию по 10-15% от общего дохода, украинцы ожидают большых пенсионных выплат от государства, и это, как утверждает Милованов, самая большая ошибка.

Сам же экс-министр на пенсию откладывает от 10 до 40% от дохода.

"...Если ничего не откладывать, то на пенсии не будешь иметь денег. Это очень плохо, что зарплаты маленькие, что пенсионный фонд в стране маленький. И именно поэтому нужно рассчитывать на себя", - продолжил Милованов.

Подытоживая, бывший глава Минфина посоветовал часть средств оставлять на депозитах в банках, а часть вкладывать в ОВГЗ и международные ценные бумаги.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль предупреждал, что через 15 лет украинцы могут совсем остаться без пенсионных выплат.

Дело в том, что через 15 лет Украина больше не сможет выплачивать пенсии населению, так как на одного работающего человека будет приходиться два пенсионера. В связи с этим в правительстве сейчас активно работают над введением накопительной пенсионной системы, благодаря которой украинцы смогут "откладывать" деньги на заслуженный отдых.

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