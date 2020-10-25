Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі продовжує інтригувати образами в одній чорній білизні
Дівчина вражає публіку кожен раз, коли виходить у світ. Вся справа в тому, що вона виглядає не тільки дуже стрункою, але ще і дуже доглянутою. Емілі не любить макіяж і боїться зіпсувати волосся укладаннями, тому її часто можна помітити з розпущеним і злегка сплутаним волоссям.
При цьому дівчина не любить спорт. Так як їй не подобається відвідувати зал, вона займається на природі і ходить на пляж розслабитися. На фото Емілі видно, що вона дуже потягнута і фігуриста. Дівчина знає, як працювати над собою.
Ідеальні заняття, на думку зірки, – це йога і хайкінг. Таким навантаженням вона приділяє кілька тренувань в тиждень.А коли на носі важливий захід, то вона і зовсім сідає на жорстку сокову дієту, випиваючи лише легкі смузі, дівчина впевнена, що так відчуває себе краще і чистить організм.
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Судячи зі знімка Ратаковсі, їй це і правда допомагає, адже чиста і ідеальна шкіра знаменитості є прямим підтвердженням цього.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі здалася в незвичайному образі.
На фото Емілі позує в смугастій сукні. Красуня доповнила образ стильними сережками, а сама влаштувалася в досить пікантній позі на стільці. Волосся були у моделі зібрані назад, а поруч можна побачити вазу, в якій стояв квітка.
Фанати поставили "мені подобається" і не писали Коментарі, але під іншими публікаціями постійно радують Емілі компліментами:
"Виглядає чудово", "занадто прекрасно занадто ідеально", " як бути фаворитом Бога? Серйозно, ти чудова! Не слухайте ненависників, вони просто заздрять.", "Ух Ти очі ... Яскравий ... Вау яскрава, як зірка в небі", "Гарячий пірожочек".
Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні