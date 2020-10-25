В останньому місяці осені буде багато і церковних свят

Стало відомо, чи можуть українці розраховувати на додаткові вихідні в останньому місяці осені

Про це пише Politeka.net.

Так, у листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів.

Однак, додаткових вихідних в останньому місяці осені не буде, а кількість робочих днів складе 21.

У листопаді українці відпочиватимуть 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 числа, а додаткових вихідних не передбачено, оскільки в останньому осінньому місяці не буде ніяких державних свят.

Варто також додати, що в листопаді буде багато церковних свят: День Казанської ікони Божої Матері, День пам'яті великомученика Димитрія Солунського, Святителя Павла, Святителя Іоанна Златоуста, святителя Григорія Чудотворця, а з 28 числа починається Різдвяний піст.

Раніше ми розповідали, що в 2021 році українців чекають тривалі вихідні.

Так, Календар свят і вихідних днів на 2021 рік був уже затверджений урядом. Українці отримають додаткові вихідні на Різдво і зможуть відпочивати чотири дні-з 7 по 10 січня включно. Крім того, робочий день 8 січня, п'ятницю, пропонують перенести на суботу, 16 січня.

Ще тривалі вихідні потрапляють на День незалежності і на жовтень, коли Україна відзначатиме День захисника.

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