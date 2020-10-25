Стало известно, могут ли украинцы рассчитывать на дополнительные выходные в последнем месяце осени
Об этом пишет Politeka.net.
Бывшая жена Брэда Питта Энистон удивила фигурой подростка в спортивном костюме: неожиданное фото
Королева показала, какой была до пластики и уколов красоты вместе с Собчак: "Красавица и чудовище"
Ани Лорак поразила переменами внешности, уже не скрыть: "Что у нее со ртом?"
"Сыночек, ты к нам сегодня вернулся": чудо случилось у известной украинки, ребенок которой погиб в Киеве
Так, в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.
Однако, дополнительных выходных в последнем месяце осени не будет, а количество рабочих дней составит 21.
В ноябре украинцы будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа, а дополнительных выходных не предусмотрено, поскольку в последнем осенням месяце не будет никаких государственных праздников.
Стоит также добавить, что в ноябре будет много церковных праздников: День Казанской иконы Божьей Матери, День памяти великомученика Димитрия Солунского, Святителя Павла, Святителя Иоанна Златоуста, святителя Григория Чудотворца, а с 28 числа начинается Рождественный пост.
Ранее мы рассказывали, что в 2021 году украинцев ждут длительные выходные.
Так, календарь праздников и выходных дней на 2021 год был уже утвержден правительством. Украинцы получат дополнительные выходные на Рождество и смогут отдыхать четыре дня – с 7 по 10 января включительно. Кроме того, рабочий день 8 января, пятницу, предлагают перенести на субботу, 16 января.
Еще длительные выходные попадают на День Независимости и на октябрь, когда Украина будет отмечать День защитника.
Напомним, выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе
Как сообщала Politeka, перенос выходных в 2021 году, украинцам назвали даты
Также Politeka писала, что Зеленский ввел украинцам новый праздник, появился официальный указ