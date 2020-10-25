Стало известно, могут ли украинцы рассчитывать на дополнительные выходные в последнем месяце осени

Об этом пишет Politeka.net.

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Так, в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.

осень, люди, погода

Однако, дополнительных выходных в последнем месяце осени не будет, а количество рабочих дней составит 21.

В ноябре украинцы будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа, а дополнительных выходных не предусмотрено, поскольку в последнем осенням месяце не будет никаких государственных праздников.

Стоит также добавить, что в ноябре будет много церковных праздников: День Казанской иконы Божьей Матери, День памяти великомученика Димитрия Солунского, Святителя Павла, Святителя Иоанна Златоуста, святителя Григория Чудотворца, а с 28 числа начинается Рождественный пост.

осень, люди, погода

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году украинцев ждут длительные выходные. 

Так, календарь праздников и выходных дней на 2021 год был уже утвержден правительством. Украинцы получат дополнительные выходные на Рождество и смогут отдыхать четыре дня – с 7 по 10 января включительно. Кроме того, рабочий день 8 января, пятницу, предлагают перенести на субботу, 16 января.

Еще длительные выходные попадают на День Независимости и на октябрь, когда Украина будет отмечать День защитника.

Напомним, выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе

Как сообщала Politeka, перенос выходных в 2021 году, украинцам назвали даты

Также Politeka писала, что Зеленский ввел украинцам новый праздник, появился официальный указ