Зірки, як і звичайні люди, не хочуть старіти, і деяким вдається залишатися молодими вже у досить зрілому віці

Познайоммось зі знаменитостями, які, мабуть, дізналися секрет вічної молодості, повідомляє Politeka.net.

Відома актриса і поп-діва Дженніфер Лопес виглядає у свій 51 рік краще деяких молодих. Таємниця молодості красуні в заняттях спортом, здорове харчування і ретельний догляд за обличчям.

Відома актриса Дженніфер Еністон в 51 рік виглядає вражаюче. Красуня дуже стежить за собою. У артистки є свої секрети, завдяки яким їй вдалося перемогти старість - правильне харчування, спорт, макіяж, косметологія і ретельний догляд.

Модель "Victoria's Secret" Хайді Клум 47 років, однак цього ніколи не скажеш. Секрет краси і молодості Хайді в тому, що вона захищає шкіру від сонця за допомогою SPF-кремів. Крім того, красуня не наносить макіяж у звичному житті, але кожен день миє голову. Також модель приймає вітаміни для здоров'я шкіри, волосся і нігтів.

73-річна Софія Ротару виглядає просто фантастично - жодної зморшки і шикарна посмішка. Здається, роки цій красуні просто ні по чому. Зірка дотримується жорсткого графіка, правильного харчування, а також не зловживає алкоголем і тютюном.

Секретом молодості Алли Пугачової називають послуги пластичних хірургів. Знаменитості 71 рік, але виглядає вона помітно молодше. Фахівці також кажуть, що примадонна дотримується здорового харчування, віддає перевагу фізичному навантаженню, крім того, у зірки хороший візажист, який добре приховує вік.

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