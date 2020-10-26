Звезды, как и обычные люди, не хотят стареть, и некоторым удается оставаться молодыми уже довольно в зрелом возрасте

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые, видимо, узнали секрет вечной молодости, сообщает Politeka.net.

Известная актриса и поп-дива Дженнифер Лопес выглядит в свой 51 год получше некоторых молодых. Тайна молодости красотки в занятиях спортом, здоровое питание и тщательный уход за лицом.

Известная актриса Дженнифер Энистон в 51 год выглядит впечатляюще. Красотка очень следит за собой. У артистки есть свои секреты, благодаря которым ей удалось победить старость - правильное питание, спорт, макияж, косметология и тщательный уход.

Модель "Victoria's Secret" Хайди Клум 47 лет, однако этого никогда не скажешь. Секрет красоты и молодости Хайди в том, что она защищает кожу от солнца с помощью SPF-кремов. Кроме того, красотка не наносит макияж в обычной жизни, но каждый день моет голову. Также модель принимает витамины для здоровья кожи, волос и ногтей.

73-летняя София Ротару выглядит просто фантастически - ни единой морщины и шикарная улыбка. Кажется, годы этой красотке просто ни по чем. Звезда придерживается жесткого графика, правильного питания, а также не злоупотребляет алкоголем и табаком.

Секретом молодости Аллы Пугачевой называют услуги пластических хирургов. Знаменитости 71 год, но выглядит она заметно моложе. Специалисты также говорят, что примадонна придерживается здорового питания, отдает предпочтение физической нагрузке, кроме того, у звезды хороший визажист, который хорошо скрывает возраст.

Напомним, что Хайди Клум пленила размером бюста в экстремальном декольте: малышка на миллион.

Как сообщала Politeka, Хайди Клум задрала юбку, сразив наповал хищной красотой: с такой не соскучишься.

Также Politeka писала, что обнаженная Хайди Клум разлеглась на полу, огорошив откровенной позой: молодой муж оценил.