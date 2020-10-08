Популярная модель Хайди Клум, которая до сих пор остается одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, покорила роскошным видом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в невероятно красивом костюме. Модель надела объемную кофту с необычным принтом и длинную юбку с глубоким разрезом. Образ дополнили миниатюрные босоножки на каблуке.

Волосы Хайди оставила распущенными, что придало особого шарму фото. На одном из кадров модель задрала юбочку, обнажив свою стройную загорелую ножку. Кроме этого, в кадр попал животик модели, выглядывающий из-под топа. Выглядит Клум на свой возраст просто превосходно. Не удивительно, что на ней женился молодой музыкант, который младше ее на 16 лет.

Стоит отметить, что Хайди Клум известна своими откровенными фотосессиями. Она регулярно делится в сети пикантными снимками, не стесняется загорать топлес на общественных пляжах. Звезде даже пришлось закрыть комментарии к постам, чтобы спастись от хейтеров.

Ранее мы писали, что Хайди Клум сверкнула пышным бюстом в концертном платье. Модель похвасталась прелестями, показав их на камеру. Грудь красотки едва не вывалилась из глубокого декольте.

Напомним, что роскошная Хайди Клум в костюме русалки устроила жаркие игры под водой: молодой муж будет в восторге.

Как сообщала Politeka, обнаженная Хайди Клум разлеглась на полу, огорошив откровенной позой: молодой муж оценил.

Также Politeka писала, что развратная Хайди Клум разделась на глазах брата молодого мужа, кадры облетели сеть.