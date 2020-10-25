Оперний співак Микола Басков розповів, як Алла Пугачова вплинула на його життя

Про це пише Стархіт.

Так, співак вирішив поділитися дитячими спогадами.

За його словами, він досі любить переглядати "Простоквашино", і будучи дитиною, він з нетерпінням чекав виходу нових серій.

Ну а саме доленосний спогад у Миколи Баскова пов'язано з мультфільмом "Ну, постривай".

"Моя, мабуть, найулюбленіша сцена з мультиків та, де він співає вітчизняний хіт всіх часів «Айсберг» в образі нашої незрівнянної Примадонни", - відверто зізнався співак.

Басков додав, що порівнював себе з цим зайцем і навіть у часи, коли він працював у кафе, виконував цю пісню перед публікою.

"Справа в тому, що колись я сам співав цю пісню, підробляючи в кафе, і порівнював себе з цим зайцем. Я дуже жваво уявляв, що одного разу, як і він, буду виступати на сцені в диму під оплески численної публіки. До самої Алли Пугачової я, звичайно, і не мріяв дотягнутися, але заєць здавався мені цілком по плечу", - продовжив легендарний співак.

Раніше Микола Басков похвалився, як виглядає після схуднення.

Свіже фото, яке спантеличило фанатів, зірка опублікував у своєму мікроблозі.

"Всім прекрасної неділі, а я в дорогу», - написав артист.

Фолловери Баскова стривожилися, що він виглядає сумним. А деякі коментатори похвалили Баскова за відмінну форму і молодий вигляд після схуднення.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку

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