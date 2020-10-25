Оперний співак Микола Басков розповів, як Алла Пугачова вплинула на його життя
Про це пише Стархіт.
Так, співак вирішив поділитися дитячими спогадами.
За його словами, він досі любить переглядати "Простоквашино", і будучи дитиною, він з нетерпінням чекав виходу нових серій.
Зірка "Дизель шоу" Булітко вразила вульгарним відео зі своєю "мамою": "Боже... Що стало з людьми? "
"Бюст накачала?": зірка "Квартал 95" у сміливому декольте показала зайве на сцені
У родині онука Алли Пугачової вперше показали довгоочікуваного малюка: "Наш Ваня Пресняков"
Перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди: "На більшій території..."
Ну а саме доленосний спогад у Миколи Баскова пов'язано з мультфільмом "Ну, постривай".
"Моя, мабуть, найулюбленіша сцена з мультиків та, де він співає вітчизняний хіт всіх часів «Айсберг» в образі нашої незрівнянної Примадонни", - відверто зізнався співак.
Басков додав, що порівнював себе з цим зайцем і навіть у часи, коли він працював у кафе, виконував цю пісню перед публікою.
"Справа в тому, що колись я сам співав цю пісню, підробляючи в кафе, і порівнював себе з цим зайцем. Я дуже жваво уявляв, що одного разу, як і він, буду виступати на сцені в диму під оплески численної публіки. До самої Алли Пугачової я, звичайно, і не мріяв дотягнутися, але заєць здавався мені цілком по плечу", - продовжив легендарний співак.
Раніше Микола Басков похвалився, як виглядає після схуднення.
Свіже фото, яке спантеличило фанатів, зірка опублікував у своєму мікроблозі.
"Всім прекрасної неділі, а я в дорогу», - написав артист.
Фолловери Баскова стривожилися, що він виглядає сумним. А деякі коментатори похвалили Баскова за відмінну форму і молодий вигляд після схуднення.
Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку
Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання
Також Politeka писала, що біда у Баскова: невтішний артист вразив одкровенням, «Царство Небесне тобі…»