Оперний співак Микола Басков розповів, як Алла Пугачова вплинула на його життя

Про це пише Стархіт.

Так, співак вирішив поділитися дитячими спогадами.

Микола Басков

За його словами, він досі любить переглядати "Простоквашино", і будучи дитиною, він з нетерпінням чекав виходу нових серій. 

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Ну а саме доленосний спогад у Миколи Баскова пов'язано з мультфільмом "Ну, постривай". 

"Моя, мабуть, найулюбленіша сцена з мультиків та, де він співає вітчизняний хіт всіх часів «Айсберг» в образі нашої незрівнянної Примадонни", - відверто зізнався співак.

Басков додав, що порівнював себе з цим зайцем і навіть у часи, коли він працював у кафе, виконував цю пісню перед публікою.

"Справа в тому, що колись я сам співав цю пісню, підробляючи в кафе, і порівнював себе з цим зайцем. Я дуже жваво уявляв, що одного разу, як і він, буду виступати на сцені в диму під оплески численної публіки. До самої Алли Пугачової я, звичайно, і не мріяв дотягнутися, але заєць здавався мені цілком по плечу", - продовжив легендарний співак.

алла Пугачова, щаслива, посміхається, сміється

Раніше Микола Басков похвалився, як виглядає після схуднення.

Свіже фото, яке спантеличило фанатів, зірка опублікував у своєму мікроблозі.

"Всім прекрасної неділі, а я в дорогу», - написав артист.

Фолловери Баскова стривожилися, що він виглядає сумним. А деякі коментатори похвалили Баскова за відмінну форму і молодий вигляд після схуднення.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку

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