Оперный певец Николай Басков рассказал, как Алла Пугачева повлияла на его жизнь

Об этом пишет Стархит.

Так, певец решил поделиться детскими воспоминаниями.

По его словам, он до сих пор любит пересматривать "Простоквашино", и будучи ребенком, он с нетерпением ждал выхода новых серий.

Ну а самое судьбоносное воспоминание у Николая Баскова связано с мультфильмом "Ну, погоди".

"Моя, пожалуй, самая любимая сцена из мультиков та, где он поет отечественный хит всех времен «Айсберг» в образе нашей несравненной Примадонны", - откровенно признался певец.

Басков добавил, что сравнивал себя с этим зайцем и даже во времена, когда он работал в кафе, исполнял эту песню перед публикой.

"Дело в том, что когда-то я сам пел эту песню, подрабатывая в кафе, и сравнивал себя с этим зайцем. Я очень живо представлял, что однажды, как и он, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачевой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу", - продолжил легендарный певец.

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