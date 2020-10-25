Дружина відомого українського ведучого Дмитра Коварова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко зізналася, що змінилося в її житті за останній час

Популярна українська ведуча і модель поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ньому Кучеренко показала свою нову фотографію, на якій особливо добре відчувається осіння атмосфера. На фото ведуча сидить в парку на лавочці і задумливо розглядає пожовклих листок. Для прогулянки вона вибрала дуже осінній образ: джинси, коричневий замшевий піджак і блузку з принтом у вигляді осіннього листя.

"Зізнаюся. Я нарешті полюбила осінь)) Теплої і радісної неділі всім", - написала Кучеренко в підписі до знімка.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"Красива дівчина", "Красуня ти і осінь в Києві", "таку теплу привітну осінь неможливо не полюбити", "Осінь - прекрасна пора! Ви не розчаруєтеся!", "Які завжди дивовижні фото у тебе!", "Шикарна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кучеренко розмістила фото в пікантному вбранні на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На цей раз красуня вбралася в чорну сукню з прозорою тканиною на руках і животі. Одяг тісно обтягнув тіло Олександри Кучеренко, підкресливши всі її вигини і округлості. По фігурі моделі можна сказати, що їй нічого приховувати від шанувальників - вона дуже струнка і спортивна.

Нагадавши, спекотна дружина Комарова зі "Світ навиворіт" ефектно зігнулася в прозорій сукні:"нічого приховувати".

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Комарова зі "Світ навиворіт" показала те, що зазвичай ховає.

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