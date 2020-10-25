Христина Асмус, яка зараз розлучається з Гаріком Харламовим, зізналася, що її підштовхнуло до зміни прізвища

Про це пише ANews.

Так, зірка російського кіно зізналася, що не завжди носила прізвище Асмус.

Христина зважилася на зміну прізвища після того, як стала повнолітньою і вирішила пов'язати своє подальше життя з кінематографом.

Дівоче прізвище Христини-Мясникова, і з нею дівчина виступала на змаганнях, коли активно займалася гімнастикою. Як зізнається, Христина Асмус, про зміну прізвища вона задумалася після перегляду популярного в 90-их серіалу "Дикий ангел", головну роль в якому виконувала Наталія Орейро.

Зірка тоді вирішила, що для зйомок в кіно їй потрібна красива прізвище і вибір припав саме на Асмус. Справа в тому, що це прізвище все життя носила її мама, чиї предки досі живуть в Німеччині.

"Вікіпедія нахабно бреше. Я взяла мамине прізвище років 15 тому", - відверто зізналася Христина Асмус.

Раніше Гарік Харламов назвав справжню причину розлучення з Христиною Асмус.

ЗМІ запевняли, що резидент Comedy Club вирішив подати на розлучення після скандальної ролі Христини Асмус в "Тексті". Але Гарік Харламов запевняє, що він просто розлюбив свою дружину.

Більш того, як зізнається резидент Comedy Club, їх дочка Анастасія досі не знає, що батьки подали на розлучення. За словами гумориста, в дитинстві він важко пережив розлучення батьків. Гарік не хоче, щоб його дочку Анастасію спіткала така ж доля, тому дочки про розлучення вони делікатно розкажуть.

Нагадаємо, що схудлий Харламов після розлучення з Асмус засмутив новою заявою

Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус відростив вуса і добив новою зовнішністю

Також Politeka писала, що Харламов зірвався і жорстко обстебал Христину Асмус