До чого потрібно готуватися простим громадянам

Стало відомо, чи будуть в Україні посилювати карантин через збільшення кількості заражених

Про це заявив глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль у Львові, передає Інтерфакс.

Так, прем'єр-міністр вирішив відреагувати на чутки про те, що після проведення місцевих виборів країна може піти на "локдаун".

"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних " зон", - заявив Шмигаль у спілкуванні з журналістами.

Він також зазначив, що зараз в Україні достатньо ліжок для хворих і закликав українців дотримуватися протиепідеміологічних правил.

"Звичайно, в тих областях - а це Київ, Донецька і Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем - ми готуємо розгортання мобільних госпіталів", - резюмував прем'єр у коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, що з 26 жовтня набудуть чинності нові обмежувальні заходи.

Так, за рішенням Держкомісії червона зона карантину розшириться з 68 до 100 адмінодиниць, список поповнився обласними центрами: Рівне та Миколаїв.

У "помаранчевій" зоні з наступного тижня буде на 37 адміністративних одиниць більше (437), куди також потрапив і Київ.

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