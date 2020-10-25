К чему нужно готовиться простым гражданам

Стало известно, будут ли в Украине ужесточать карантин из-за увеличение количества зараженных

Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во Львове, передает Интерфакс.

Так, премьер-министр решил отреагировать на слухи о том, что после проведения местных выборов страна может уйти на "локдаун".

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", - заявил Шмыгаль в общении с журналистами.

Он также отметил, что сейчас в Украине достаточно коек для больных и призвал украинцев придерживаться противоэпидемиологических правил.

"Конечно, в тех областях - а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом - мы готовим развертывание мобильных госпиталей", - резюмировал премьер в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, что с 26 октября вступят в силу новые ограничительные меры.

Так, по решению Госкомиссии красная зона карантина расширится с 68 до 100 админединиц, список пополнился областными центрами: Ровно и Николаев.

В "оранжевой" зоне со следующей неделе будет на 37 административных единиц больше (437), куда также попал и Киев.

Напомним, ужесточение карантина, в Украине намечается Майдан

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