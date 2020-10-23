Ужесточение карантина может привести к новому Майдану

Об этом пишет UBR.

Как известно, Кабмин решил уйти на удаленный режим работы с 26 октября и это лишь подтверждает слухи, что власть может ужесточить карантин после местных выборов.

Из-за новых ограничительных мер пострадает не только туризм, но и местный бизнес, который едва пришел в себя после первого локдауна в марте-апреле 2020 года.

"По моим прогнозам, до конца года закроется 10% заведений из тех, кто выжили после первого локдауна. Многие бизнес-центры работают в неполную силу, сотрудники на работу не ходят, работают удаленно. Клиенты тех, кто работал на бизнес-ланчи, так и не вернулись. Выживают только те заведения, у кого постоянные клиенты", – предупреждает эксперт Ольга Насонова.

Более того, пострадают и простые люди, ведь из-за карантина снизится покупательская способность.

Другой эксперт Сергей Доротич уверяет, что власть возможным усилением карантина подталкивает население к самосудам и возможному новому Майдану.

"Мы еще не отошли от первого карантина, его последствия скажутся только к концу этого года...Не сделаны выводы еще с прошлого карантина. 3 ноября мы выходим на акцию. Патриотические настроения бизнеса существенно ухудшились на фоне войны на востоке и ухудшения в целом экономической ситуации. У меня плохие предчувствия, что все это может скатиться в социальное противостояние", – предупредил аналитик.

Отметим, что ранее глава государства Владимир Зеленский назвал условия, при которых страна уйдет на новый жесткий карантин.

По его словам, ограничения могут ужесточить, если в Украине будут ежедневно фиксировать от 15 тысяч новых случаев заражения.

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