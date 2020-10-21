Жителям Украины надо привыкнуть к мысли, что им придется ближайшие полтора-два года жить в условиях эпидемии китайского вируса
Как передает Politeka, об этом в эфире Украина 24 заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан
По мнению чиновника, риторика касаемо того, кто должен нести наказание за нарушение карантина – сами украинцы или субъекты хозяйствования – должна быть изменена.
"Возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", – говорит Рубан.
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Ранее мы писали, что украинцам готовят новые наказания за неправильное ношение масок. Об этом свидетельствует поданный в Верховную Раду законопроект №3891, который размещен на сайте Верховной рады.
Согласно документу, маска и респиратор будут считаться правильно одетыми лишь в том случае, если они закрывают нос и рот.
Если законопроект будет принят, за нахождение в зданиях и транспорте общественного типа в период карантина без правильно одетых масок украинцев будут штрафовать на сумму от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов — от 170 до 255 грн.
Такое предложение Кабмина разделило украинцев на два лагеря: одни выступили в поддержку штрафов, но были и те, кто был категорично против данной инициативы.
Также в Раду готовятся внести законопроект, который предусматривает повышение штрафов до 31-51 тысячи гривен. Отмечается, что за соблюдением карантина должны следить предприниматели. Например, если это торговый центр, то в него не должны впускать людей без маски.
Глава Министерства образования Украины Сергей Шкарлет рассказал, как будут работать детские сады в связи с резким ухудшением в стране ситуации с китайским вирусом. Так, по словам Шкарлета, все учреждения дошкольного образования в Украине продолжат свою работу в обычном режиме.
"Все учреждения дошкольного образования продолжат свою работу в обычном режиме", – написал он.
Однако, добавил министр, они обязаны будут учесть все рекомендации, которые ранее разработало Министерство здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Власти столицы из-за новой вспышки китайского вируса решили отменить все мероприятия, связанные с празднованием Нового года.
Власти польской столицы уверены, что здоровье жителей - самое главное, поэтому мероприятия были отменены, а сэкономленные средства останутся в казне столицы.
Напомним, что Минздрав предупредил украинцев о новых «красных» зонах: полный список стран, куда не стоит ехать.
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