Українська співачка Надія Мейхер розбурхала спекотним фото з партнером по шоу Кирилом Васюком

Вона виклала кадри своїй сторінці в соціальній мережі "Інастаграм", передає Politeka.net. Для популярного шоу виконавиця одягла яскраву сукню з чорними мереживами, основу ж зробили тілесного кольору, через це здається, що одяг просвічується наскрізь. Верхня частина вбрання з двома вирізами на спині на поясі різко переходить в матово-чорну спідницю з довгим розрізом на стегні - під час танцю Надія раз у раз світила своїми стрункими ніжками. Образ доповнила діадема в колір сукні.

Кирило Васюк, в свою чергу, одягнувся в чорний костюм з кітелем і туфлями. На одному зі знімків Мейхер пристрасно притулилася до танцюриста, закинувши руки йому на плечі, а партнер у відповідь торкнувся її попереку.

"Багато напевно задалися питанням" чому знову танго?"- Поспішаю відповісти, що в одному з ефірів ми танцювали аргентинське танго, це ж танго зі стандартної програми бальних танців 😉 ( а це два абсолютно різні танцювальні напрямки, техніка))) а завдяки тільки Вашому голосуванню ❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️наша пара продовжує брати участь у проекті" Танці з зірками", - розповіла зірка в описі.

Користувачі Мережі прийшли в захват від яскравих образів пари і засипали учасників компліментами в коментарях:

"Що не робить, Надія, у всьому Богиня краси і грації!Талант від Бога!!!"; "Танго клас 👍 я думаю вам цей танець найближче по відчуттях!"; "Надія, ви гідні бути переможцем!!❤ ️ "; "Вся ваша діяльність будь це танці, спів, вірші, можна ще багато перераховувати, так це дуже хороша мотивація і приклад для інших! Ви-найкраща у всьому! Захоплення! 👏 👏 👏 "; "Ой, коли ось цей переворот вниз головою, прям Ух🔥"; " яка експресія!!!Браво!!🔥 "; "Дивлюся, дивлюся і готова дивитися ще багато разів! Супер пара, Надія, ви народжені для танго !"; "Ах яка жінка)))"; " чоловік на це як дивиться?)), партнер ТО красень".

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