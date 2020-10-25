Українці кількома способами можуть оформити собі субсидію на комунальні послуги

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів заступник голови Департаменту соцполітики КМДА Максим Бученко.

Зараз подати документи на оформлення пільги можна двома шляхами: через Інтернет або поштою.

“Але особисто зараз не дуже виходить. Залишається Пошта і електронний варіант. Є сайт Мінсоцполітики, на ньому є подача документів на субсидії. Треба тільки заяву і декларацію. Субсидія призначається з місяця подачі. Є виняток-початок опалювального періоду, коли субсидія призначається двома місяцями тому, тобто, з початку опалювального періоду. Заяву можуть подати в листопаді, але розглядати її будуть з 15 жовтня, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів", – попередив чиновник в ефірі українського телеканалу.

Органи соцзахисту можуть розглядати заяву українців до 10 днів.

А якщо потенційні пільговики неправомірно отримали субсидії, приховавши від держави, наприклад, додаткові доходи, то їх змусять повернути отримані гроші.

Раніше ми попереджали про скорочення субсидій на комуналку.

На пільги від держави можуть розраховувати ті українці, у яких доходів не вистачає для оплати комунальних послуг.

Згідно із законодавством, субсидію можна отримати готівкою з пенсійними виплатами (до 5 тисяч гривень) або на банківську карту (від 5 тисяч).

Але українці можуть втратити субсидії за умови, якщо буде заборгованість по комуналці понад 340 гривень. В такому випадку, держава позбавляє побутових споживачів пільг.

Нагадаємо, що українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня

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