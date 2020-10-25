Популярна російська актриса Анна Семенович закотила бенкет, ледь оговталася після небезпечної хвороби

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала кадри розкішного застілля на своїй сторінці в Instagram "Інстаграм". Вона сфотографувалася на курорті в Сочі, позувавши в синій туніці з візерунками у вигляді кружечків і дзеркальних окулярах. Анна Семенович побешкетувала на терасі готелю, посвітивши своїми розкішними ногами. На одному зі знімків зірка високо задерла босу ногу і поставила її на стіл, при цьому підлоги відчинилися, відкривши пікантний вигляд. На іншому фото актриса з ногами застрибнула на диван і в такому положенні почала їсти морські делікатеси, від яких просто ломився стіл.

В описі Семенович зізналася, що нещодавно перехворіла і тепер по новому дивиться на навколишній світ. Користуючись нагодою, вона і закотила веселе свято з морепродуктами.

"Дівич-вечір починається 😂 😅 чим він закінчиться не знає ніхто, ваші варіанти?", - написала знаменитість. - "Після хвороби я багато переоцінила і це чудово, життя заграла новими фарбами. Цінуйте кожну мить, адже вона більше не повториться ☺❤️❤️.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку про курортний образ Анни Семенович і її дівич-вечір:

"Я теж так хочу))))"; " Анютку заміж віддаємо? 👍 🔥 "; "Після якої хвороби??? Аня на цьому не піаряться😒"; " туніка пристрітами 🧿 🧿 супер 👍 👍 повний захист💯 😀"; "Дуже хочу з ваших грудей поїсти тортик😀";" приїдуть мужики і стане ще веселіше...) 😂 "; "Сама їсть, подружок навіть не дочекалася!!!!😉 "; "Смачно красиво"; "такий би столик кожному! Смачно, сил немає)".

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