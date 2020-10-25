Російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала в колективі ВІА Гра, поділилася совмстним знімків з актором Дмитром Харатьяном

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram зірка виклала фото, на якому постала в спокусливому вигляді.

"Коли казка стає дійсністю... Ох, який же неймовірний, Дмитро Харатьян! Що ж ми наробили?!",- повідомила співачка в підписі до посту.

На опублікованому кадрі Джанабаєва постала в образі герцогині. А ось російський актор помітно підздав: посивівшу щетину і зморшки 60-річного Харатьяна видно неозброєним поглядом.

"Альбіна, ви в цьому образі прекрасні. Всі принцеси світу відпочивають", " та Гардемарин вже не той.. 🙊, а ви гарні!", "Ви як завжди супер. Наскільки у Вас благородна зовнішність і в сучасному житті ви Красуня і якби були королевою теж дуже йде.Красива жінка просто дивишся і хочеш дивитися. Око не відвезти", " як він постарів жахливо....а ви прекрасна, як лебідь!", " Ідеальна королева", - писали під постом співачки.