Российская певица Альбина Джанабаева, которая ранее выступала в коллективе ВИА Гра, поделилась совмстным снимков с актером Дмитрием Харатьяном
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм звезда выложила фото, на котором предстала в соблазнительном виде.
"Когда Сказка становится явью... Ох, какой же невероятный, Дмитрий Харатьян! Что ж мы наделали?!", - сообщила певица в подписи к посту.
На опубликованном кадре Джанабаева предстала в образе герцогини. А вот российский актер заметно подздал: седеющая щетина и морщины 60-летнего Харатьяна видны невооруженным взглядом.
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"Альбина, Вы в этом образе прекрасны. Всё принцессы мира отдыхают", "Да Гардемарин уже не тот.. 🙊, а вы хороши!", "Вы как всегда супер. Насколько у Вас благородная внешность и в современной жизни вы красотка и если б были королевой тоже очень идёт.Красивая женщина просто смотришь и хочешь смотреть. Глаз не отвезти", "Как он постарел ужасно....а Вы прекрасная, как лебедь!", " Идеальная королева", - писали под постом певицы.
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