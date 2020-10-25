Відома українська модель Олена Омович засвітила свої пишні форми в дзеркалі, вразивши сміливим фото

Красуня, яку в мережі називають "українською Кардашьян", поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Омович вирішила сфотографувати себе на телефон в невеликому настільному дзеркалі. При цьому модель виявилася оголеною. У дзеркалі видно її пишні груди, яку Омович не так давно збільшила до шостого розміру.

Свій відвертий образ модель доповнила яскравим макіяжем з червоною губною помадою.

"Світло моє дзеркальце скажи...Продовжіть далі фразу, на свій розсуд в коментарях", - підписала фото Омович.

Її передплатники тут же відгукнулися на її пост.

"Мужики не відразу обличчя помітять", "найбільш чарівна і приваблива", "губи вишні веселіше", "біля дзеркала стійка встала", "у кого груди на цьому світі красивіше?", "Та красуня, а хто так не вважають, просто заздрять!", "Чиї диньки тут миліше, чиї диньки тут смачніше, твої Оленка", "картина "дівчинка з персиками", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Омович розмістила на своїй сторінці в Instagram пару фотографій, на яких покрасувалася в новому вбранні і з яскраво червоною помадою на губах.

Для фотосесії, яку Омович влаштувала в примірювальній, вона одягла костюм сірого кольору, що складається з штанів і короткої кофти, який до неможливості обтягнув всі опуклості моделі. Також під наряд Омович вирішила не надягати бюстгальтер.

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