Известная украинская модель Алена Омович засветила свои пышные формы в зеркале, впечатлив смелым фото

Красотка, которую в сети называют «украинской Кардашьян», поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Омович решила сфотографировать себя на телефон в небольшом настольном зеркале. При этом модель оказалась обнаженной. В зеркале видна ее пышная грудь, которую Омович не так давно увеличила до шестого размера.

Свой откровенный образ модель дополнила ярким макияжем с красной губной помадой.

«Свет мой зеркальце скажи...Продолжите дальше фразу, на своё усмотрение в комментариях», - подписала фото Омович.

Ее подписчики тут же откликнулись на ее пост.

«Мужики не сразу лицо заметят», «Самая обаятельная и привлекательная», «Губы вишни веселее», «У зеркала стойка встала», «У кого грудь на этом свете красивее?», «Да красавица, а кто так не считают, просто завидуют!», «Чьи дыньки тут милее, чьи дыньки тут вкуснее, твои Алёнушка», «картина «девочка с персиками», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Омович разместила на своей странице в Инстаграм пару фотографий, на которых покрасовалась в новом наряде и с ярко красной помадой на губах.

Для фотосессии, которую Омович устроила в примерочной, она надела костюм серого цвета, состоящий из штанов и короткой кофты, который до невозможности обтянул все выпуклости модели. Также под наряд Омович решила не надевать бюстгальтер.

Напомним, украинская Кардашьян выпятила достоинства в тугом наряде без белья: "Вот это аппарат".

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